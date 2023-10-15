Вашингтон, 15 октября, 2023, 22:51 — ИА Регнум. Американские власти пытаются освободить заложников, находящихся у палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, заявил телеканалу Al Arabiya госсекретарь США Энтони Блинкен.

U.S State Department

«Мы очень сильно сконцентрированы на вызволении заложников. Это ещё одно из ужасных действий, совершённых ХАМАС», — сказал глава американского Госдепартамента.

Блинкен заверил, что США намерены вызволить своих граждан, но дополнительные детали раскрывать не стал.

Как сообщало ИА Регнум, по данным Армии обороны Израиля, в плену у радикального палестинского движения ХАМАС находятся 155 человек. Представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил, что семьи пленных проинформированы об этом.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен объявил, что Вашингтон приступил к отправке в Израиль «значительной части» военной помощи. США намерены «ясно дать понять, что поддерживают Израиль», считают своей целью предотвратить разрастание конфликта и обеспечить освобождение заложников ХАМАС, в том числе американских граждан, добавил он.

Лидеры стран Евросоюза в совместном заявлении по вопросу обострения конфликта в Израиле осудили действия палестинского движения ХАМАС. В ЕС выразили готовность оказывать гуманитарную помощь жителям сектора Газа и заявили о признании права Израиля на самооборону, подчеркнув, что права мирных жителей должны соблюдаться.

Военный конфликт в Израиле обострился 7 октября. Радикальное палестинское движение ХАМАС провело ракетную атаку на территорию Израиля, были захвачены несколько населённых пунктов. Израиль нанёс ответные удары по сектору Газа, восстановив контроль над городами. Стороны продолжают обмен ударами, Израиль заблокировал поставки воды и электричества в Газу. Власти Израиля анонсировали наземную операцию в секторе. Кроме того, власти Сирии заявили, что израильская армия обстреляла аэропорты Алеппо и Дамаска, а власти Израиля сообщили о нескольких ударах по местам дислоцирования «Хезболлы» в Ливане.