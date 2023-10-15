Варшава, 15 октября, 2023, 22:45 — ИА Регнум. Правящая партия Польши «Право и справедливость» (PiS) Леха Качиньского лидирует на выборах парламента страны с результатом 36,8%. Об этом сообщили польские СМИ.

Official website of the President of Poland

Ближайший соперник, оппозиционная «Гражданская коалиция», набирает 31,6% голосов.

Общенациональный референдум при этом не состоялся — в нем приняли участие 40% избирателей при необходимом минимуме в 50%. Голосовать должны были по вопросам пенсионного возраста, приватизации государственной собственности, приема нелегальных мигрантов из других стран ЕС и заграждения на границе с Белоруссией.

Как сообщало ИА Регнум, 15 октября в Польше проходили выборы в Сейм и Сенат. Накануне голосования в стране заговорили о возможном поражении ныне правящей партии «Право и справедливость» (PiS), что приведёт к анархии и чуть ли не гражданской войне.

Явка на проходящих в Польше парламентских выборах за четыре часа до закрытия избирательных участков составила 57,54%, что является рекордом.

В конце августа бывший министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что тайна голосования на нынешних выборах не будет соблюдена, отчего результаты «будут поставлены под сомнение либо в Польше в апелляционном порядке, либо международным сообществом».