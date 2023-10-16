Москва, 16 октября, 2023, 07:20 — ИА Регнум. Дорожные плиты компании «Нанотехнологический центр композитов» из переработанных автошин стали впервые использовать при строительстве жилого комплекса. Изделия нужны для организации подъездов тяжелой техники весом до 80 тонн к строительной площадке и заменяют бетонные дорожные плиты, рассказал министр правительства Москвы, глава департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Плита Нанотехнологического центра композитов

Производитель — один из лидеров российского рынка композитов. Компания специализируется на разработке и выпуске изделий из полимерных композиционных материалов для различных отраслей промышленности, в том числе строительной.

«Предприятие активно снабжает композитными материалами столицу и более 60 регионов страны. Ежегодно производственные мощности компании позволяют выпускать до восьми тысяч мобильных плит», — пояснил Владислав Овчинский. Он добавил, что изделия высоко востребованы при реализации важных инфраструктурных проектов, в том числе связанных со строительством жилых комплексов. «Так, при возведении одного из столичных ЖК в ТиНАО были использованы резиновые дорожные плиты, которые позволяют практически без подготовительных работ осуществлять движение автотранспорта и тяжелой техники в период строительства. Это значительно экономит время и средства заказчика», — отметил Овчинский.

На сегодняшний день для обустройства путей подъезда на строительные площадки, начиная с нулевого цикла, когда нужно обеспечить твердое покрытие, рассчитанное на тяжелую грузовую технику, используются бетонные дорожные плиты. Железобетонные изделия обладают рядом недостатков — сложностью капитального ремонта, невозможностью создания монолитного дорожного полотна, значительным шумом при эксплуатации, низким уровнем безопасности движения во время дождя и снега.

Резиновые дорожные плиты менее подвержены разрушению. Благодаря высокому коэффициенту трения они не смещаются относительно друг друга, сохраняя форму уложенной из них площадки. Плиты НЦК размером четыре на два метра имеют вес всего 950 килограммов, при этом легко выдерживают нагрузку тяжелой строительной техники.

Резиновые дорожные плиты активно применяются при строительстве различных объектов в сложных климатических условиях. Они использовались на площадке на Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении в Якутии, а также для укладки временной дороги при замене участка магистрального газопровода в Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского автономного округа.

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