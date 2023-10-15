Санкт-Петербург, 15 октября, 2023, 21:54 — ИА Регнум. Художник и поэт Гавриил Лубнин скончался в возрасте 54 лет в Петербурге, сообщается 15 октября в группе арт-центра «Гаркундель» в соцсети «ВКонтакте».

Кадр из соцсети Гавриил Лубнин

Причина смерти художника не указывается. Сообщается, что график и карикатурист ушёл из жизни несколько часов назад.

В последние годы, отметили в арт-центре, Лубнин страдал сильной клинической депрессией, лечился в стационаре, из которого выписался несколько дней назад.

«Комсомольская правда» со ссылкой на источник сообщила, что Лубнина в своей квартире обнаружили мёртвым с ножевым ранением в сердце.

«Фонтанка», в свою очередь, утверждает, что смерть художника не носит криминального характера, и его тело уже передали родственникам.

Гавриил Лубнин прославился благодаря картинам, выполненным на крафтовой бумаге. Каждый рисунок сопровождался ироничным двустишием. Лубнин сотрудничал с группой «АукцЫон» как художник, а как автор нескольких песен — с группой «Чирвонцы». Также он выпустил три собственных альбома и восемь книг.