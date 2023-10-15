Херсон, 15 октября, 2023, 21:33 — ИА Регнум. В Херсоне слышны сильные взрывы, сообщил вечером 15 октября Telegram-канал киевского издания Страна. ua.

Иван Шилов ИА Регнум

В этот же день утром, по данным издания, в городе прогремел мощный взрыв, после чего начались перебои со светом и водой.

Как передавало ИА Регнум, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо информировал, что российские военные нанесли удар по месту дислокации одного из «элитных» подразделений ВСУ на военной базе в городе Очакове Николаевской области. По его словам, потери противника в результате удара составили около 20 военнослужащих.

14 октября сообщалось, что в городе Алёшки Херсонской области, который находится на левом берегу Днепра, в пятнадцатикилометровой зоне от линии соприкосновения, увеличилась интенсивность обстрелов со стороны ВСУ, в том числе с применением кассетных боеприпасов.

Также сообщалось, что российские военные сорвали попытку противника высадиться у Антоновского моста в Херсоне. Соединения группировки войск «Днепр» нанесли ВСУ огневое поражение, уничтожив четыре лодки и более 20 украинских бойцов.