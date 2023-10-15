Газа, Палестина, 15 октября, 2023, 21:19 — ИА Регнум. После обрушения зданий в результате израильских обстрелов сектора Газа пропавшими без вести числятся более тысячи человек, сообщил 15 октября телеканал Al Hadath, ссылаясь на службу гражданской обороны.

Иван Шилов ИА Регнум

«Свыше 1 тыс. человек пропали без вести под обломками разрушенных зданий в секторе Газа», — сказано в заявлении.

Ранее минздрав Палестины в своём в Telegram-канале информировал, что число палестинцев, погибших при ударах Израиля по сектору Газа, превысило 2,6 тыс. человек, ранения получили 9,6 тыс. человек.

В свою очередь в Израиле сообщили, что число погибших в ходе эскалации палестино-израильского конфликта жителей Израиля возросло до 1400 человек, 3500 получили ранения.

Как передавало ИА Регнум, военный конфликт в Израиле обострился 7 октября. Радикальное палестинское движение ХАМАС провело ракетную атаку на территорию Израиля, были захвачены несколько населённых пунктов. Израиль нанёс ответные удары по сектору Газа, восстановив контроль над городами. Стороны продолжают обмен ударами. Израиль заблокировал поставки воды и электричества в Газу.

Вечером 14 октября в Армии обороны Израиля заявили о готовности к следующим этапам военных действий в секторе Газа «с упором на наземную операцию». В этот же день израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, посещая один из военных пунктов у границы с сектором Газа, заявил солдатам, что следующий этап операции начнётся скоро.

Лидеры стран ЕС в своём совместном заявлении ранее осудили ХАМАС за захват заложников и призвали освободить их, выразили готовность оказывать гуманитарную помощь жителям сектора Газа и заявили о признании права Израиля на самооборону, подчеркнув, что права мирных жителей должны соблюдаться. Вместе с тем они призвали возобновить «ближневосточный мирный процесс» и вести его на принципах «двух государств» (Израиля и Палестины).