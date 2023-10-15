Варшава, 15 октября, 2023, 21:03 — ИА Регнум. Явка на проходящих в Польше парламентских выборах за четыре часа до закрытия избирательных участков составила 57,54%, что является рекордом, заявил 15 октября заместитель председателя избиркома Польши Сильвестр Марчиняк.

Иван Шилов ИА REGNUM

По его словам, к 17:00 по местному времени (18:00 мск) в выборах приняли участие более 16 миллионов избирателей. На предыдущих парламентских выборах в 2019 году аналогичный показатель был почти на четверть ниже. Самая высокая итоговая явка на выборах была зафиксирована также в 2019 году (61,74%).

Участки для голосования должны завершить работу к 21:00 по местному времени (22:00 мск). По данным избиркома, инцидентов, которые могут повлиять на время завершения голосования, пока не зафиксировано.

Как сообщало ИА Регнум, парламентские выборы в Польше проходят 15 октября. В этот же день состоятся несколько референдумов.

Оппозиционная партия «Гражданская платформа» пообещала в случае своей победы на парламентских выборах привлечь к трибуналу действующего президента Польши Анджея Дуду и премьер-министра Матеуша Моравецкого. В свою очередь генерал польской армии Пётр Пытель предположил, что правящая партия «Право и справедливость» в случае поражения на выборах может попытаться удержать власть силовым путём. В Польше не исключена гражданская война, отметил бывший президент страны Лех Валенса.