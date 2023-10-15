Тель-Авив, Израиль, 15 октября, 2023, 20:03 — ИА Регнум. Текущая задача ударов авиации по сектору Газа подразумевает подготовку к наземной операции Израиля в палестинском анклаве, заявил 15 октября командующий ВВС Израиля генерал-майор Томер Бар, слова которого приводит газета The Jerusalem Post.

«Мы закладываем основу для наиболее эффективных наземных манёвров. Мы устраняем как можно больше угроз как на суше, так и в воздухе», — сказал он.

Бар пообещал сделать всё необходимое самым агрессивным образом, чтобы, если будет принято решение о наземной операции, обеспечить «наилучшее наземное вторжение».

Командующий ВВС Израиля добавил, что сейчас все внимание авиации сосредоточено на южном направлении, вокруг сектора Газа, однако при необходимости будет дан отпор противникам Израиля и на северных рубежах, где фиксируются обстрелы со стороны Ливана.

Как передавало ИА Регнум, военный конфликт в Израиле обострился 7 октября. Радикальное палестинское движение ХАМАС провело ракетную атаку на территорию Израиля, были захвачены несколько населённых пунктов. Израиль нанёс ответные удары по сектору Газа, восстановив контроль над городами. Стороны продолжают обмен ударами. Израиль заблокировал поставки воды и электричества в Газу.

Вечером 14 октября в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили о готовности к следующим этапам военных действий в секторе Газа «с упором на наземную операцию». В этот же день израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, посещая один из военных пунктов у границы с сектором Газа, заявил солдатам, что следующий этап операции начнётся скоро.

По объектам палестинского движения ХАМАС в секторе Газа наносится широкомасштабный удар, сообщили одновременно с этим представители вооружённых сил.

Ранее Вашингтон призывал Тель-Авив отложить начало наземной операции в секторе Газа до тех пор, пока не будет создан «безопасный коридор» по выводу гражданского населения.

Наземная операция в секторе Газа невыгодна для Израиля, но и отказаться от её проведения он тоже не может, заявил в беседе с корреспондентом ИА Регнум старший преподаватель школы востоковедения ВШЭ Андрей Зелтынь. Операция в густонаселённом регионе приведёт к многочисленным жертвам и осуждению действий Израиля, а отказ от неё станет демонстрацией слабости Израиля, вследствие чего и другие группировки вслед за ХАМАС могут атаковать его территорию, отметил эксперт.