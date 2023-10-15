Санкт-Петербург, 15 октября, 2023, 19:34 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге в возрасте 55 лет скончался директор музея Анны Ахматовой в Фонтанном Доме Борис Архаров, сообщила 15 октября пресс-служба учреждения в соцсети «ВКонтакте».

Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме Борис Архаров

«Борис Анатольевич 12 лет жизни отдал нашему музею. Больше слов у нас пока нет. Онемели», — сказано в сообщении.

Губернатор Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования в связи со смертью директора музея Ахматовой.

«Ушел из жизни человек, возглавлявший один из самых удивительных петербургских музеев. В его развитие Борис Архаров вкладывал не только свой опыт и знания, но и душу. Бориса Анатольевича любили и уважали коллеги. Он был отзывчивым, жизнелюбивым, очень энергичным и деятельным человеком. Его кончина — невосполнимая утрата для музейного сообщества нашего города, для всей петербургской культуры», — говорится в послании губернатора, опубликованном на сайте городской администрации.

Борис Архаров был инициатором многих интересных проектов в Петербурге, таких как радио «Фонтанный дом», блокадная акция «Шереметевский квартал». Также он активно помогал музею-квартире Иосифа Бродского «Полторы комнаты».