Тюмень, 15 октября, 2023, 19:29 — ИА Регнум. В Тюмени пропал 14-летний подросток, его местонахождение неизвестно с 13 октября, передаёт 15 октября местный портал 72.ru.

Иван Шилов ИА REGNUM

Два дня назад мальчик ушёл на учёбу в лицей №34 и больше домой не возвращался, рассказала изданию мать пропавшего.

«Был одет в чёрную осеннюю куртку с большой белой надписью на спине, серую шапку и шарф, кроссовки бело-красного цвета, синие школьные брюки. При себе имел чёрный рюкзак и сумку со сменной обувью», — сообщил она.

Родители ребёнка подали заявление в полицию. Поиски мальчика уже начались.

14 октября в управлении МВД по Приморскому краю сообщили, что сотрудники полиции нашли семилетнюю девочку, которая заблудилась в лесу и провела там ночь. В полицию обратилась 35-летняя жительница Фокино, она рассказала о пропаже семилетней дочери. Девочку искали полицейские городов Фокино и Большого Камня, сотрудники МЧС, ФСБ, ГУФСИН, Следственного комитета и других правоохранительных ведомств, а также 300 волонтёров. Девочку искали всю ночь, а утром инспекторы ДПС заметили её в районе посёлка Волчанец. По словам самого ребёнка, во время прогулки она увидела собаку, пошла за ней в лес и заблудилась.

В тот же день в пресс-службе управления МВД по Екатеринбургу сообщили, что полицейские нашли 13-летнюю девочку, которую накануне объявляли в розыск. Девочка ушла из дома днём ранее, её местонахождение было неизвестно. Ребёнок был найден живым, других подробностей не сообщалось.