Калининград, 15 октября, 2023, 19:19 — ИА Регнум. Футболистки московского ЦСКА стали обладательницами Кубка России среди женщин, обыграв в финале соперниц из санкт-петербургского «Зенита». Матч состоялся 15 октября на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде и завершился со счётом 4:1.

Женский футбольный клуб ЦСКА

В составе победительниц дубль оформила Надежда Смирнова, забившая на 55-й и 88-й минутах. Ещё по голу забили Габриэль Онгене (45) и Франциска Ордега (72). У «Зенита» гол на счету Габриэлы Гживиньской (49).

В 2022 году в финале Кубка России также встречались ЦСКА и «Зенит». Тогда футболистки московского клуба победили со счётом 2:1.

Как сообщало ИА Регнум, в августе женская сборная Испании впервые выиграла чемпионат мира по футболу. В финальном матче испанские футболистки обыграли команду Англии со счётом 1:0. Турнир проходил в Австралии.