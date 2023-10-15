Москва, 15 октября, 2023, 19:10 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его бразильский коллега Мауру Виейра обсудили по телефону мероприятия СБ ООН, председательство в котором переходит к Бразилии, сообщается 15 октября на сайте МИД России.

Иван Шилов ИА REGNUM

«По инициативе бразильской стороны состоялся телефонный разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова с министром иностранных дел Федеративной Республики Бразилии Мауру Виейрой. Предметно рассмотрены мероприятия Совета Безопасности ООН, председательство в котором в октябре перешло к Бразилии», — сказано в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, в августе Лавров заявил, что нельзя допускать постоянного членства Германии и Японии в Совете Безопасности ООН. Он отмечал, что такой шаг может лишь усугубить геополитическую несправедливость. При этом глава МИД назвал Индию и Бразилию достойными кандидатами на постоянное членство в СБ при условии обязательной представленности Африки.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признал, что архитектура Совета Безопасности ООН нуждается в реформировании для повышения её эффективности. Однако, по его словам, в этом вопросе следует добиваться консенсуса всех государств — участников организации.

В настоящий момент в Совет Безопасности ООН входят 15 стран. Россия, Великобритания, Китай, США и Франция являются пятью постоянными членами этого органа и имеют в нём право вето. Также в СБ включены ещё десять непостоянных членов, которые избираются по географическому принципу.