Брюссель, 15 октября, 2023, 18:46 — ИА Регнум. Лидеры стран Евросоюза в совместном заявлении по вопросу обострения конфликта в Израиле 15 октября осудили действия палестинского радикального движения ХАМАС и одновременно призвали Израиль соблюдать права гражданских лиц.

Muhmmad Al-Najjar/Global Look Press

Главы государств и правительств стран ЕС осудили ХАМАС за захват заложников и призвали освободить их, выразили готовность оказывать гуманитарную помощь жителям сектора Газа и заявили о признании права Израиля на самооборону, подчеркнув, что права мирных жителей должны соблюдаться.

Вместе с тем лидеры стран ЕС призвали возобновить «ближневосточный мирный процесс» и вести его на принципах «двух государств» (Израиля и Палестины).

«Мы привержены достижению состоятельного и продолжительного мира на основании принципа двух государств путём возобновления ближневосточного мирного процесса. Мы подчёркиваем необходимость широкого взаимодействия с властями Палестинской автономии, с региональными и международными партнёрами, которые могут сыграть позитивную роль, чтобы не допустить дальнейшей эскалации», — сказано в заявлении Европейского совета.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что для урегулирования ситуации в Израиле необходимо выполнить решение ООН о создании суверенного палестинского государства. Важно не допустить расширения конфликта, Россия готова внести вклад в урегулирование ситуации и призывает остальных также искать компромисс, отметил президент. Однобокая позиция США завела палестино-израильское урегулирование в тупик, подчеркнул Владимир Путин.

Военный конфликт в Израиле обострился 7 октября. Радикальное палестинское движение ХАМАС провело ракетную атаку на территорию Израиля, были захвачены несколько населённых пунктов. Израиль нанёс ответные удары по сектору Газа, восстановив контроль над городами. Стороны продолжают обмен ударами, Израиль заблокировал поставки воды и электричества в Газу. Власти Израиля анонсировали наземную операцию в секторе. Кроме того, власти Сирии заявили, что израильская армия обстреляла аэропорты Алеппо и Дамаска, а власти Израиля сообщили о нескольких ударах по местам дислоцирования «Хезболлы» в Ливане.

Конфликт в Израиле был развязан как предлог для возвращения США на Ближний Восток, отметил ранее в беседе с корреспондентом ИА Регнум сотрудник Института исследований национальной безопасности Тель-Авивского университета, израильский политолог Саймон Ципис. США были изгнаны с Ближнего Востока после того, как Россия ввела свой контингент в Сирию и не дала «свалить» её президента Башара Асада, напомнил эксперт.