Хельсинки, 15 октября, 2023, 18:47 — ИА Регнум. Депутат парламента, бывший глава МИД, а также фаворит соцопросов грядущих президентских выборов в Финляндии Пекка Хаависто в интервью сети региональных газет Lännen Media предложил запретить россиянам иметь сразу два гражданства.

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Хаависто обосновал своё мнение тем, что Россия не принимает двойного гражданства, а считает обладателей двух паспортов только своими гражданами.

В то же время кандидат в президенты Финляндии не стал бы лишать россиян возможности подавать заявления на получение финского гражданства. Правда, в этом случае заявитель должен отказаться от российского паспорта и гражданства, считает он.

Как передавало ИА Регнум, правительство Финляндии до конца срока своих полномочий в 2027 году намерено облегчить процесс изъятия принадлежащей гражданам России недвижимости. Об этом сообщила общественная телерадиовещательная корпорация YLE, ссылаясь на министра юстиции Леену Мери.

Ранее Финляндия ещё больше ужесточила ограничения на въезд для российских владельцев недвижимости, проведение банковских платежей из России в банки этой страны крайне затруднительно, это делает невозможным оплату налогов и счетов за объекты недвижимости.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал нацизмом запрет ряда европейских стран на въезд автомобилей с российскими номерами. Лавров пояснил, что подобные запреты вводят только по отношению к русским.

В Еврокомиссии 8 сентября ввели запрет на въезд в страны ЕС на автомобилях, зарегистрированных в России. Глава МИД Финляндии Элина Валтонен 15 сентября объявила о запрете на въезд зарегистрированных в России легковых автомобилей. При этом ограничения не коснулись дипломатических авто и машин россиян, въезжающих в страну по гуманитарным причинам.

Финская таможня за прошедшие выходные не пропустила в страну 37 автомобилей с российскими номерами. Отмечается, что с введением запрета на российские автомобили спала интенсивность движения на границе: в обычное время за сутки в Финляндию въезжали около 700 человек, сейчас показатель упал до 135 человек за два выходных дня. Однако увеличилась интенсивность автобусного движения на границе России и Финляндии.