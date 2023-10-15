Два сотрудника женского футбольного клуба не вернулись на Украину из Европы
Киев, 15 октября, 2023, 18:38 — ИА Регнум. Два сотрудника украинского женского футбольного клуба «Кривбасс» (Кривой Рог) не вернулись на Украину после выездных матчей. Об этом 15 октября сообщил украинский журналист Сергей Болотников.
«Недавно у «Кривбасса» за границу сбежало двое сотрудников. Вместе с командой на матчи женской Лиги чемпионов поехали SMM-специалист Роман Лопатин и фотограф Роман Медведев и не вернулись», — сказал Болотников.
Он добавил, что «Кривбасс» обращался в полицию, к пограничникам и в министерство молодежи и спорта.
По его информации, сотрудники покинули расположение команды в начале сентября, когда «Кривбасс» играл против французского «Парижа» и шведского «Линчёпинга».
Ранее футболист украинского «Шахтёра» Александр Распутько не вернулся в расположение клуба после матча группового этапа юношеской Лиги чемпионов против бельгийского «Антверпена». Эту информацию подтвердила пресс-служба клуба. По информации СМИ, он мог отправиться в Россию через Стамбул, причиной чего могли стать его пророссийские взгляды, из-за которых у него были конфликты с другими игроками.
Телеканал France Info заявил, что границу на Украине держат под регулярным контролем, чтобы не допустить побега из страны мужчин, которые подлежат призыву и могут отправиться на фронт. С начала проведения спецоперации задержали более 13 тыс. украинцев, пытавшихся отправиться за границу.