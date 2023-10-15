Киев, 15 октября, 2023, 18:38 — ИА Регнум. Два сотрудника украинского женского футбольного клуба «Кривбасс» (Кривой Рог) не вернулись на Украину после выездных матчей. Об этом 15 октября сообщил украинский журналист Сергей Болотников.

ФК Олимпик Один из сбежавших сотрудников ФК «Кривбасс» (Кривой Рог) — Роман Лопатин

«Недавно у «Кривбасса» за границу сбежало двое сотрудников. Вместе с командой на матчи женской Лиги чемпионов поехали SMM-специалист Роман Лопатин и фотограф Роман Медведев и не вернулись», — сказал Болотников.

Он добавил, что «Кривбасс» обращался в полицию, к пограничникам и в министерство молодежи и спорта.

По его информации, сотрудники покинули расположение команды в начале сентября, когда «Кривбасс» играл против французского «Парижа» и шведского «Линчёпинга».

Ранее футболист украинского «Шахтёра» Александр Распутько не вернулся в расположение клуба после матча группового этапа юношеской Лиги чемпионов против бельгийского «Антверпена». Эту информацию подтвердила пресс-служба клуба. По информации СМИ, он мог отправиться в Россию через Стамбул, причиной чего могли стать его пророссийские взгляды, из-за которых у него были конфликты с другими игроками.

Телеканал France Info заявил, что границу на Украине держат под регулярным контролем, чтобы не допустить побега из страны мужчин, которые подлежат призыву и могут отправиться на фронт. С начала проведения спецоперации задержали более 13 тыс. украинцев, пытавшихся отправиться за границу.