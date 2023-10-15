Вашингтон, 15 октября, 2023, 18:07 — ИА Регнум. Иран на определённом этапе может напрямую вмешаться в конфликт между Палестиной и Израилем, заявил 15 октября советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в эфире телеканала CBS.

Sepahnews/Global Look Press

«Мы не можем исключать, что Иран предпочтёт каким-либо образом напрямую поучаствовать в войне между Израилем и ХАМАС», — сказал он.

Также Салливан подчеркнул, что администрация президента США видит риск эскалации ближневосточного конфликта на северной границе Израиля. По его словам, президент США Джо Байден «чётко и настойчиво» сказал, что ни одна страна или группа не должны пользоваться ситуацией «для извлечения собственной выгоды или вести к эскалации конфликта».

Тем временем глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан в этот же день предупредил, что если Израиль не прекратит наносить удары по жителям сектора Газа, масштабы палестино-израильского конфликта могут расшириться.

Ранее американский портал Axios со ссылкой на осведомлённые источники сообщил, что министр иностранных дел Ирана передал властям Израиля через представителей ООН сообщение о том, что если Израиль перейдёт иранские «красные линии» и начнёт наземную операцию в секторе Газа, Иран вынужден будет вмешаться в конфликт.

Спецкоординатор ООН попросил иранского министра помочь в урегулировании конфликта, а Абдоллахиан заявил о желании Тегерана помочь с освобождением заложников, захваченных палестинским радикальным движением ХАМАС в Израиле.

Как передавало ИА Регнум, военный конфликт в Израиле обострился 7 октября. Радикальное палестинское движение ХАМАС провело ракетную атаку по территории Израиля, были захвачены несколько населённых пунктов. Израиль нанёс ответные удары по сектору Газа, восстановив контроль над городами. Стороны продолжают обмен ударами, Израиль заблокировал поставки воды и электричества в Газу.

Власти Израиля анонсировали наземную операцию в секторе. Кроме того, власти Сирии заявили, что израильская армия обстреляла аэропорты Алеппо и Дамаска, а власти Израиля сообщили об ударах по местам дислоцирования «Хезболлы» в Ливане.

Не исключено, что израильско-палестинский конфликт может перекинуться и на соседние государства, отмечал ранее в беседе с ИА Регнум востоковед, историк, эксперт по вопросам арабо-израильского противостояния Артём Кирпичёнок. Существует вероятность, что действия палестинцев поддержит «Хезболла», отметил он. Кроме того, демонстрации с требованием оказания поддержки Палестине проходят и в целом ряде других мусульманских стран региона, добавил эксперт.