Оставить яркий след в истории и остаться навеки в памяти потомков весьма и весьма непросто. Особенно сложно прославиться людям очень молодым, ибо чтобы стать выдающимся государственным деятелем или великим полководцем необходимо обладать солидным жизненным опытом, а такой опыт приходит только с возрастом. Но иногда бывают исключения из правил и самим удивительным и необычным подобным примером является судьба Жанны д’Арк. Пожалуй, во всей всемирной истории нет более случая, когда слава приходила человеку в столь юном возрасте и путь к победам на поле брани был так короток и стремителен.

Ход Столетней войны. 1315-1453

В 1337 году началась одна из самых кровопролитных войн в средневековой Европе, названная в последующие времена Столетней. Она длилась в общей сложности 116 лет и принесла неисчислимые бедствия Франции и французскому народу. В 1328 году прекратилась французская королевская династия Капетингов и, на престол вступил представитель младшей ветви Валуа. Но английский король Эдуард III, являвшийся потомков Капетингов по материнской линии, посчитал, что он имеет гораздо больше прав на французскую корону, чем Валуа.

Обе стороны жаждали войны — англичане мечтали вернуть себе обширные земли во Франции, которые были ими утеряны в начале XIII века, французы же, в свою очередь, хотели избавиться от последних английских владений на французской земле. Война началась для французов крайне неудачно, они сразу же стали терпеть серьёзные поражения. Англичане были гораздо лучше подготовлены к ведению крупномасштабных боевых действий. Английское войско в сражениях использовало передовую по тем временам тактику, основную её массу составляли лучники, набранные из свободных крестьян.

Основной же ударной силой французов было крайне малоэффективное рыцарское ополчение. Кроме того, во французской армии фактически отсутствовало единое командование, так как многочисленные вассалы французского короля часто действовали совершенно самостоятельно, а то и вовсе отсиживались в своих владениях. Французам хронически не хватало денег на ведение войны, потому что налоги собирались крайне плохо.

Битва при Кресси 26 августа 1346

Союзниками Англии сразу стали богатые и могущественные герцоги Бургундские и, бургундцы вместе с англичанами стали захватывать и разорять французские земли. Французский королевский двор разрывала жестокая междоусобная борьба, аристократы разделились на две враждующие группировки — арманьяков и бургиньонов. Страну сотрясали крестьянские восстания. На города и деревни нападали банды разбойников и мародёров. Париж несколько раз переходил из рук в руки, пока его в 1418 году окончательно не заняли бургундцы.

Ситуация усугубилась тем, что правящий французский монарх Карл VI сошёл с ума и королевская власть во Франции потеряла всякий авторитет. При таком развитии событий англичанам удалось добиться заключения в 1420 году в Труа крайне выгодного для себя договора. По условиям этого договора наследником французского престола признавался английский король. Само существование Франции как самостоятельного и независимого государства было поставлено под угрозу. Французы оставалось уповать лишь на чудо, так как только оно и могло спасти страну в почти безнадёжной ситуации. И чудо свершилось! Имя ему — Жанна д’Арк.

Эжен Делакруа. Карл Безумный и Одетта де Шамдивер. 1825

Жанна родилась в расположенной на границе Лотарингии и Шампани деревне Домреми в крестьянской семье. Годом её рождения весьма условно считается 1412. С раннего детства она отличалась глубокой эмоциональностью и впечатлительностью, переходящими даже в экзальтированность. Жанну часто посещали видения, ей казалось, что она видит образы святых и слышит их голоса. Голоса призывали её совершить великий подвиг — спасти Францию от врагов, сделать своих соотечественников свободными и счастливыми. Поэтому Жанна прониклась идеей о своём особом высоком божественном предназначении — быть защитницей и спасительницей родины. И она была готова без раздумий принести свою жизнь на алтарь будущей победы.

В средние века народные традиции и законы церкви не давали женщине широкого поля деятельности, они предписывали ей посвятить себя семье, заниматься хозяйством и воспитанием детей. Поэтому поступок молодой девушки, не имевшей ни политического, ни военного, ни даже жизненного опыта, являлся необычайно смелым и вызывал у окружающих совершенно противоположные чувства: от злобного неприятия до восхищения и благоговения.

Эжен Тирион. Явление архангела Михаила Жанне д’Арк. 1876

В это время положение французов стало критическим. Фактически единственным препятствием на пути продвижения англичан на юг Франции был хорошо укреплённый город Орлеан. Англичане осадили Орлеан и считали, что он падёт в ближайшее время. А его падение неминуемо приведёт к скорой и уже окончательной победе.

Узнав об осаде Орлеана, Жанна решила отправиться на войну. Не спросив разрешения и даже не простившись с родными, она покинула родную деревню и добралась до ближайшей крепости Вокулёр. Там она заявила, что сам господь приказывает ей снять осаду с Орлеана и короновать в Реймсе дофина Карла, чтобы он смог изгнать англичан из Франции. О ней сразу же стали говорить как о будущей чудесной спасительнице родины. Жителям Вокулёра передалась горячая уверенность Жанны в победе над врагом. Наконец, сторонникам девушки, а среди них уже были люди духовного звания и даже рыцари, удалось убедить коменданта крепости отдать под её командование вооружённый отряд. Горожане собрали деньги и купили Жанне лошадь и оружие, а крестьяне снабдили её едой.

Питер Пауль Рубенс. Жанна д'Арк. 1620

В феврале 1429 года небольшой отряд Жанны двинулся из Вокулёра и через 11 дней с большими трудностями достиг замка Шинон в ещё свободной от англичан части Франции. В этом замке жил лишённый престола своим безумным отцом и покинутый большинством соратников дофин Карл. Дофин, до которого уже дошёл слух о новоявленной святой и ясновидящей, подверг Жанну испытаниям, но она с честью их выдержала. Жанна убеждала Карла в том, что именно она снимет осаду с Орлеана, а затем поведёт дофина короноваться в Реймс как законного наследника французского престола.

Карлу было необходимо денонсировать позорный договор в Труа, поэтому он решает воспользоваться крайне удобным случаем: ведь получалось, что устами Жанны говорит сам бог. Оставалось лишь, чтобы её признала церковь. После нескольких недель дознаний богословы и юристы убедились, что Жанну «не подослал дьявол».

Значительная часть военачальников считала, что снять осаду с Орлеана невозможно и попытка деблокировать город закончится полным поражением французов. И здесь всю силу проявился один из самых главных талантов Жанны — умении воздействовать на людей убеждать их в своей правоте. Наконец, Жанна смогла в рыцарских доспехах и при полном вооружении отправиться на освобождение Орлеана.

Между тем положение защитников Орлеана стало критическим. Англичанам удалось захватить стратегическую крепость Турель. В городе начался голод. Командование гарнизона не решалось начинать контратаку. Защитники Орлеана верили лишь в то, что их может спасти только девушка, слухами о которой полнился город. Жанне удалось незаметно обойти позиции англичан и, около 8 часов вечера 29 апреля 1429 года она на коне въехала в Орлеан.

Случай укрепил веру горожан в способность Жанны творить чудеса: от факела загорелось знамя, но Жаннами руками быстро погасила огонь. На следующий день гарнизон отказался повиноваться начальству и перешёл под её командование. Её появление в Орлеане вызвало среди английских солдат самый настоящий ужас. Они были уверены в том, будто колдовские чары Жанны заставят французов перейти в наступление. Жанна же диктует письмо королю Англии и высшему командованию английской армии. Она требует «отдать деве, посланной богом… ключи всех городов, которые вы взяли и заплатить за то, что владели Францией.

После подхода основных сил французской армии Жанна возглавляет штурм важной крепости Сен-Лу. После трёхчасового приступа крепость была взята. Это была первая победа французов после многих месяцев неудач. 6 мая 1429 года Жанна лично ведёт французов на штурм Турели. И на следующий день она первая приставила лестницу к крепостной стене. Несмотря на ранение, Жанна продолжала сражаться. И вскоре Турель была взята. А 8 мая англичане сняли осаду и отступили от стен Орлеана. Всего лишь 9 дней понадобилось Жанне, чтобы ликвидировать многомесячную осаду города. В Столетней войне наступил решительный перелом.

Жан-Жак Шеррер. Въезд Жанны в Орлеан. 1887

Жанна продолжала настаивать на необходимости коронации дофина именно в Реймсе. И ей снова удаётся убедить окружение Карла — французское войско наступает на Реймс. К этому времени слава Жанны столь велика, что Реймс и другие города сдаются французам без боя.

17 июля 1429 года дофин торжественно коронуется в Реймсе под именем Карла VII. Чтобы Жанна могла принять участие в коронации, дофин присваивает ей дворянский титул (фамилию д’Арк её родственники стали носить уже после смерти Жанны). Перед коронацией Жанна диктует письмо герцогу Бургундскому, призывая того порвать с англичанами и подчиниться французской короне.

Но довольно быстро растущая популярность Орлеанской девы начинает тяготить окружение короля, да и самого Карла VII. Жанна кажется им слишком импульсивной, мало контролируемой и склонной к рискованным наступательным операциям. Ей перестают оказывать военную поддержку.

Жанна вынуждена действовать самостоятельно, очень небольшими силами. Поэтому неудивительно, что она начинает терпеть неудачи. 8 сентября 1429 года Жанна получает тяжёлое ранение при попытке освободить от бургундцев Париж. Её здоровье приходит в норму лишь к маю следующего года. 23 мая 1430 года она принимает участие в вылазке защитников крепости Компьен, находящейся севернее Парижа. Во время боя с бургундцами Жанна попадает к ним в плен при обстоятельствах весьма похожих на предательство.

Адольф Дилленс. Пленение Жанны в Компьене. 1850

Более полугода Жанна находится в тюрьме у бургундцев. Король и его окружение не предприняли никаких мер, для того чтобы выкупить Жанну или обменять её. Мало того, Жанну обвиняют в том, что она сама виновата в своих бедах: «Она не сделала того, для чего послал её господь, но проявила собственную волю… Она не слушалась ничьих советов и всё делала по своей прихоти…». Наконец, бургундцы продают Жанну англичанам за огромную сумму в 10 тысяч золотых. Показательно, что именно в такую цену была оценена жизнь французского короля Иоанна II попавшего в плен к англичанам в 1356 году.

Но англичане не могут сами быстро казнить Жанну. Они понимают, что в этом случае Жанна приобретёт ореол мученицы, погибшей за свободу и независимость Франции и, её слава среди французов лишь возрастёт ещё больше. Поэтому англичане решают судить её французским церковным судом, состоящим из богословов Парижского университета, сторонников англичан. Жанну хотят обвинить в колдовстве, стараясь максимально её дискредитировать и тем самым, заодно, поставить под вопрос легитимность короля Франции Карла VII.

Суд над Жанной длится несколько месяцев. Она ведёт себя на процессе достойно и мужественно. Обвинение в колдовстве разваливается и, Жанну, в итоге, признают виновной в ереси, ношении мужской одежды и, как это ни нелепо звучит, в неуважении к собственным родителям.

30 мая 1431 года Жанна д’Арк была сожжена на костре на площади Старого рынка в Руане.

Жюль Эжен Леневё. Казнь Жанны. 1889

Но процесс освобождения Франции от англичан, начало которому положила героическая деятельность Жанны, уже невозможно было остановить. Английские войска терпят одно поражение за другим, бургундцы переходят на сторону французского короля и, наконец, в 1453 году война заканчивается изгнанием англичан с французской земли.

Культ Жанны, особенно усилившийся после её смерти, был столь велик, что французские власти вынуждены были начать процесс реабилитации Орлеанской девы. И в 1456 году Жанна была полностью оправдана. Народная любовь к ней продолжала жить на протяжении веков и, в 1920 году Жанна решением католической церкви была признана святой. Это единственный случай в истории, когда человек, официально объявленный церковным судом еретиком, впоследствии был канонизирован.

Образ Жанны д’Арк постоянно привлекал внимание историков и деятелей искусства. Однако они трактовали его совершенно по-разному. Мотивы, которыми Жанна руководствовалась в своей деятельности, рассматривались ими с диаметрально противоположных точек зрения.

Некоторые считали Жанну экзальтированной личностью истерического характера и именно этим объясняли необычность её поступков. Другие представляли её бесхарактерной и несамостоятельной особой, которая была лишь марионеткой, послушным орудием в руках «власть предержащих», которые использовали её в своих целях. Третьи объясняли её поведение тем, что она обладала харизматическим характером и старалась любой ценой добиться власти, не щадя при этом ни себя, и окружающих, используя любые средства воздействия на массы.

Большинство же считало Жанну д’Арк бесстрашной защитницей французского народа, истинной патриоткой Франции, не пожалевшей своей жизни ради её освобождения от врагов. В народной же памяти Жанна была и остаётся любимой национальной героиней, образцом мужества, символом чистоты, благородства, самоотверженности и самопожертвования во имя высоких идеалов.