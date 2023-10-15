Белгород, 15 октября, 2023, 17:55 — ИА Регнум. ВСУ обстреляли сёла Демидовка и Графовка Белгородской области. Об этом 15 октября сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«Под обстрел ВСУ попали окраины двух сёл — Демидовка и Графовка Краснояружского района. Пострадавших нет», — написал Гладков.

Кроме того, повреждена линия электропередачи, под отключение света попадают жители Демидовки, Графовки, а также Поповки и Романовки.

Он отметил, что аварийные службы приступят к устранению последствий в светлое время суток.

Как ранее передавало ИА Регнум, Гладков сообщил, что семь районов Белгородской области подверглись атакам со стороны ВСУ за сутки. Он отметил, что по приграничным муниципалитетам было выпущено 108 снарядов различного типа, 13 боеприпасов было сброшено с беспилотников. Киевский режим направил в регион шесть дронов камикадзе, один из которых был сбит в Белгородском районе у села Новая Деревня, пострадавших нет.