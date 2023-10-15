Тегеран, 15 октября, 2023, 18:07 — ИА Регнум. Тело известного иранского кинорежиссёра, сценариста, номинанта на премию «Золотой приз» Московского международного кинофестиваля 1971 года Дариюша Мехрджуи было обнаружено в его доме на севере Ирана, там же был найдено тело супруги кинорежиссёра. Об этом сообщает агентство Tasnim.

Fars Media Corporation Дариюша Мехрджуи

«В субботу вечером тела Дариюша Мехрджуи и его жены были найдены в доме их дочерью, после обнаружения мёртвых родителей она незамедлительно связалась с полицией», — сообщает агентство.

Отмечается, что иранский режиссер проживал вместе со своей семьёй в частном доме в провинции Альборз.

По информации агентства, на телах были обнаружены следы побоев и порезов.

Уточняется, что личность подозреваемого в убийстве была установлена, вскоре фигурант предстанет перед судом.

Дариюш Мехрджуи родился 8 декабря 1939 года в Тегеране. Стал выпускником факультета театра, кино и телевидения Калифорнийского университета. Затем вернулся в Иран. Мехрджуи снял порядка 20 кинолент, за которые получил ряд международных премий. В 1971 году был номинировался на «Золотой приз» Московского международного кинофестиваля за фильм «Мистер Наивность».