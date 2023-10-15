Чикаго, США, 15 октября, 2023, 17:31 — ИА Регнум. Два велосипедиста-трансгендера завоевали золотую и серебряную медали на соревнованиях по женскому велоспорту в Чикаго, сообщило 13 октября американское издание The New York Post.

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Первое место в женской категории Single Speed на Кубке Чикаго по велокроссу завоевала 25-летняя Тесса Джонсон, второе — 30-летняя Эвелин Уильямсон. Лишь бронзовая медаль досталась биологической женщине — Эллисон Змуде.

Джонсон, кроме того, одержала победу и в соревнованиях в категории Cat Half. Отмечается, что призовые за первое место составили $150, за второе — $75. По данным издания, Уильямсон участвует в гонках в женской категории с 2017 года и уже выиграла 18 соревнований.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в июле 2023 года первое место на конкурсе красоты «Мисс Нидерланды — 2023» впервые в истории присудили трансгендеру. Титул завоевал 22-летний Рикки Валери Колле, работающий моделью и актрисой. Он будет представлять Нидерланды на конкурсе «Мисс Вселенная».

В апреле 2023 года в Министерстве иностранных дел России заявили, что допуск спортсменов-трансгендеров к соревнованиям, в том числе к Олимпийским играм, ставит под угрозу само существование спорта. Подобные нововведения, в частности, ставят под угрозу женский спорт, поскольку к состязаниям могут допускаться мужчины, отметили в МИД. В январе 2021 года Международный олимпийский комитет опубликовал новые требования к допуску трансгендеров к участию в Олимпиаде, а в июле того же года первый спортсмен-трансгендер (из Новой Зеландии) принял участие в играх в Токио.