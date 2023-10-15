Симферополь, 15 октября, 2023, 17:18 — ИА Регнум. Американский разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk 15 сентября приблизился к государственной границе России в акватории Чёрного моря, истребитель Су-27 пресёк возможное нарушение границы, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Минобороны России Истребитель Су-27 ВКС России

«Российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Чёрного моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе Российской Федерации воздушная цель. Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы Российской Федерации в воздух был поднят истребитель Су-27», — сказано в сообщении ведомства.

Экипаж истребителя идентифицировал цель как разведывательный беспилотник ВВС США. При приближении истребителя БПЛА выполнил разворот от границы России. Самолёт вернулся на аэродром базирования, не допустив нарушения границы.

«Полёт российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами с соблюдением мер безопасности», — добавили в Минобороны.

В сентябре 2023 года сообщалось, что американские разведслужбы и их союзники по НАТО с начала года увеличили число полётов у берегов Крыма в три раза. В частности, в период с 18 по 24 сентября количество разведывательных полётов США и НАТО в районе Крыма возросло до 21, в то время как в начале 2023 года разведавиация военного блока совершала в черноморском регионе в среднем один полёт в день. За сутки до нанесения удара по штабу Черноморского флота в Севастополе (22 сентября) активность американских разведчиков и их союзников выросла до шести полётов в сутки.

Экс-разведчик ВС США Скотт Риттер ранее отмечал, что удар ВСУ по зданию штаба Черноморского флота помогли нанести системы наблюдения и наведения НАТО. Во время ракетной атаки ВСУ по Крыму в воздух был поднят американский Boeing P-8 Poseidon, предназначенный для сбора информации и радиоэлектронной борьбы. По мнению Риттера, его подняли в небо специально для координации действий.