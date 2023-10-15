Ивано-Франковск, Украина, 15 октября, 2023, 17:21 — ИА Регнум. В Ивано-Франковске прошла акция с требованием к руководству Украины вернуть военных ВСУ из плена. Об этом сообщает телеканал «Общественное».

Иван Шилов ИА Регнум

Отмечается, что в Ивано-Франковске состоялась акция в поддержку военнослужащих ВСУ, которые были взяты в плен в Мариуполе.

«Ориентировочно сто человек собрались, чтобы напомнить властям и мировому сообществу о родных и друзьях», — говорится в сообщении.

Телеканал опубликовал фото собравшихся жителей, которые держат плакаты с призывами освободить и вернуть военнопленных домой.

Как передавало ИА Регнум, в августе в центре Киева состоялась протестная акция, на которой родственники сдавшихся в плен военных ВСУ потребовали включить их в списки на обмен. По информации источника, в акции приняли участие семьи пограничников, вместе с другими частями ВСУ и боевиками националистической группировки пытавшихся удержать промзону в Мариуполе весной — летом 2022 года.

Российский доброволец с позывным Топаз в июле рассказал, что националисты во время попыток наступления выставляют перед собой российских военнопленных для разминирования на запорожском направлении. Ему удалось выжить в одной из таких вылазок боевиков ВСУ и уйти к своим.