Глава минобороны Израиля Галант пообещал мощную и смертоносную войну в Газе
Тель-Авив, Израиль, 15 октября, 2023, 17:01 — ИА Регнум. Израильские военные намерены вести в секторе Газа мощную и смертоносную войну, которая навсегда изменит ситуацию в палестинском анклаве, заявил 15 октября министр обороны еврейского государства Йоав Галант, слова которого приводит издание The Times of Israel.
«Это будет мощная война, это будет смертоносная война, это будет точная война, и это будет война, которая изменит ситуацию навсегда», — сказал он.
По его словам, израильские военные намерены уничтожить в секторе Газа все туннели радикальной организации ХАМАС и всех её боевиков, военная операция не завершится, пока эта задача не будет выполнена.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху также пообещал на первом заседании нового правительства чрезвычайного времени, что Израиль уничтожит ХАМАС.
Как передавало ИА Регнум, вечером 14 октября в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили о готовности к следующим этапам военных действий в секторе Газа «с упором на наземную операцию». В этот же день Нетаньяху, посещая один из военных пунктов у границы с сектором Газа, заявил солдатам, что следующий этап операции начнётся скоро.
По объектам палестинского движения ХАМАС в секторе Газа наносится широкомасштабный удар, сообщили одновременно с этим представители вооружённых сил.
Ранее Вашингтон призывал Тель-Авив отложить начало наземной операции в секторе Газа до тех пор, пока не будет создан «безопасный коридор» по выводу гражданского населения.