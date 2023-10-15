Тель-Авив, Израиль, 15 октября, 2023, 17:01 — ИА Регнум. Израильские военные намерены вести в секторе Газа мощную и смертоносную войну, которая навсегда изменит ситуацию в палестинском анклаве, заявил 15 октября министр обороны еврейского государства Йоав Галант, слова которого приводит издание The Times of Israel.

MOHAMMED SABER/EPA /АСС

«Это будет мощная война, это будет смертоносная война, это будет точная война, и это будет война, которая изменит ситуацию навсегда», — сказал он.

По его словам, израильские военные намерены уничтожить в секторе Газа все туннели радикальной организации ХАМАС и всех её боевиков, военная операция не завершится, пока эта задача не будет выполнена.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху также пообещал на первом заседании нового правительства чрезвычайного времени, что Израиль уничтожит ХАМАС.

Как передавало ИА Регнум, вечером 14 октября в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили о готовности к следующим этапам военных действий в секторе Газа «с упором на наземную операцию». В этот же день Нетаньяху, посещая один из военных пунктов у границы с сектором Газа, заявил солдатам, что следующий этап операции начнётся скоро.

По объектам палестинского движения ХАМАС в секторе Газа наносится широкомасштабный удар, сообщили одновременно с этим представители вооружённых сил.

Ранее Вашингтон призывал Тель-Авив отложить начало наземной операции в секторе Газа до тех пор, пока не будет создан «безопасный коридор» по выводу гражданского населения.