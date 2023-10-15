Вашингтон, 15 октября, 2023, 16:45 — ИА Регнум. Вашингтон считает, что палестинцы должны иметь доступ к водоснабжению, медикаментам и продовольствию. Об этом 15 октября заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу ABC.

Alex Proimos

Он отметил, что президент США Джо Байден заявил, что с палестинцами, не имеющими связей с ХАМАС, следует обращаться так же, как с другими невиновными гражданскими лицами в любом месте.

«Это означает, что они должны иметь доступ к еде, воде и лекарствам», — сказал Салливан.

Как передавало ИА Регнум, 14 октября Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) заявило, что из-за нехватки питьевой воды жители сектора Газа вынуждены пить солоноватую воду из сельскохозяйственных колодцев, что повышает риск распространения заболеваний.

Днём ранее официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что запасы воды в секторе Газа на исходе.

Президент Палестины Махмуд Аббас на встрече с госсекретарём США Энтони Блинкеном в столице Иордании заявил, что в секторе Газа сложилась настоящая гуманитарная катастрофа из-за приостановки работы социальных служб. Он добавил, что необходимо немедленно открыть гуманитарные коридоры в сектор Газа для поставки медицинских товаров.