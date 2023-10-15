Владивосток, 15 октября, 2023, 16:40 — ИА Регнум. Восточно-сибирская транспортная прокуратура организовала проверку в связи с аварийными посадками самолёта, выполнявшего рейс по маршруту Владивосток — Чита, сначала во Владивостоке, а потом в Хабаровске, сообщила 15 октября пресс-служба прокуратуры в своём Telegram-канале.

СКР Самолет

Как говорится в публикации, 14 октября воздушное судно Superjet 100 авиакомпании «Якутия» с 80 пассажирами на борту вернулось в аэропорт Владивостока по причине неисправности двигателя. 15 октября резервное судно с пассажирами вылетело по запланированному маршруту, однако по техническим причинам совершило посадку в аэропорту Хабаровска.

«Прокуратурой проводится проверка соблюдения законодательства о безопасности полетов, осуществляется контроль соблюдения прав пассажиров. При наличии оснований будут приняты меры реагирования», — уточнили в прокуратуре.

Причины технической неисправности устанавливаются.

Как передавало ИА Регнум, 14 октября самолёт Sukhoi Superjet 100, следовавший по маршруту Владивосток — Чита, совершил аварийную посадку на аэродроме вылета из-за неисправности двигателя. В Восточном межрегиональном СУ на транспорте СКР отмечали, что посадка воздушного судна прошла благополучно, пострадавших нет. Пассажиры ожидали прибытия резервного судна, вылет которого был назначен на 15 октября.

23 сентября следовавший из Ленска в Иркутск самолёт Ан-26 совершил аварийную посадку в аэропорту назначения из-за отказа двигателя. По факту произошедшего начали проверку, следователи устанавливают причины нарушения работы двигателя.

Лайнер Airbus A320, следовавший из Сочи в Омск 12 сентября, аварийно приземлился на пшеничное поле в Новосибирской области, никто не пострадал. В самолёте находились 159 пассажиров и шестеро членов экипажа. Позднее стало известно, что севший в поле лайнер не получил серьёзных повреждений и в будущем сможет выполнять полёты.