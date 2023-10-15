Киев, 15 октября, 2023, 16:58 — ИА Регнум. Российские войска наступают в Харьковской области, у ВСУ же никаких результатов контрнаступления нет, только огромные потери. Об этом бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил 15 октября на своём YouTube-канале.

Павел Лисицын/ РИА Новости

По его словам, можно точно говорить об отсутствии контрнаступления украинских сил и практически полном отсутствии его результатов. Потери огромные, «просто безумные» — только за минувшие сутки ВСУ потеряли убитыми по меньшей мере 500-600 человек. Российская армия, напротив, наступает.

«Они усилили окружение Авдеевки и удары по Купянску и Марьинке, это есть, да, это объективная реальность», — сказал Соскин.

Он добавил, что украинским бойцам не хватает вооружений и снарядов, при этом предприятия и экономика страны разрушены.

Ранее Соскин заявил, что после неудачного контрнаступления украинские бойцы деморализованы. Кроме того, украинцам нужно готовиться к скорому отказу Белого дома помогать ВСУ из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Как сообщало ИА Регнум, 5 октября на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ с начала контрнаступления потеряли свыше 90 тыс. человек в виде санитарных и безвозвратных потерь. Потери техники составили 557 танков и почти 1900 бронемашин различного класса. При этом Россия спокойно идёт к достижению своих целей в спецоперации.