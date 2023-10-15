Москва, 15 октября, 2023, 16:29 — ИА Регнум. Проверить видео с избиением людей в Санкт-Петербурге выходцами из Азербайджана поручил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Об этом 15 октября сообщила пресс-служба ведомства.

Иван Шилов ИА Регнум

«В одном из Telegram-каналов сообщается, что в Санкт-Петербурге группа выходцев из Азербайджана избивает случайных прохожих, выкладывая кадры с избиением в Telegram-канал», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Бастрыкин поручил и. о. руководителя петербургского управления Следственного комитета Олегу Бобкову возбудить уголовное дело и представить доклад.

В пресс-службе добавили, что ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

На опубликованных ранее кадрах видно, как группа молодых людей в различных местах в Санкт-Петербурге нападает на людей, оскорбляет и избивает их.

Как сообщало ИА Регнум, в конце сентября полиция задержала двух мигрантов, напавших на девушек в Калининском районе Санкт-Петербурга. Уроженцам Таджикистана не понравилось, что у девушек на лице был пирсинг и покрашены в необычный цвет волосы. Возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».