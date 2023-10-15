Амман, 15 октября, 2023, 16:19 — ИА Регнум. Король Иордании Абдалла II поручил оставить иорданский полевой госпиталь в секторе Газа и обеспечить продолжение его работы, чтобы поддержать систему здравоохранения в секторе, передаёт 15 октября телеканал Al-Mamlaka со ссылкой на иорданский национальный центр по безопасности и управлению кризисами.

EPA/JUSTIN LANE/ТАСС Абдалла II

«Король поручил сохранить иорданский полевой госпиталь в секторе Газа и продолжать его работу, поддерживая систему здравоохранения, невзирая на трудности и проблемы», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что 14 октября этот полевой госпиталь прекратил работу из-за обстрелов со стороны армии Израиля.

Ранее 15 октября в Управлении ООН по координации гуманитарных вопросов заявили, что оставшиеся из-за блокады Израиля без электричества медицинские учреждения сектора Газа, исходя из имеющихся у них запасов топлива, смогут поддерживать свою работу только в течение двух суток.

Армия Израиля должна остановить эскалацию конфликта, снять блокаду с сектора Газа и прекратить проведение военных операций, которые уносят жизни мирных людей, заявил 15 октября на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном премьер-министр и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд.

Военный конфликт в Израиле обострился 7 октября. Радикальное палестинское движение ХАМАС провело ракетную атаку на территорию Израиля, были захвачены несколько населённых пунктов. Израиль нанёс ответные удары по сектору Газа, восстановив контроль над городами. Стороны продолжают обмен ударами, Израиль заблокировал поставки воды и электричества в Газу. Власти Израиля анонсировали наземную операцию в секторе. Кроме того, власти Сирии заявили, что израильская армия обстреляла аэропорты Алеппо и Дамаска, а власти Израиля сообщили об ударах по местам дислоцирования «Хезболлы» в Ливане.

Одна из причин того, что полноценное, суверенное палестинское государство так и не возникло, — это образование однополярного мираи американская гегемония, дружественная Израилю, отметил в беседе с корреспондентом ИА Регнум востоковед, историк, эксперт по вопросам арабо-израильского противостояния Артём Кирпичёнок.