Москва, 15 октября, 2023, 16:16 — ИА Регнум. Хоккеист хабаровского «Амура» Александр Хохлачёв запрыгнул на крышу чужого автомобиля для привлечения внимания, что говорит о недоработках тренерского штаба. Об этом тренер Андрей Назаров заявил 15 октября «Чемпионату».

Александр Головко

Ранее в Сети появилось видео, на котором Хохлачёв запрыгивает сначала на капот, а потом на крышу чужого автомобиля. В ответ на возмущение водителя хоккеист заявил, что пошутил.

«Думаю, что это не какой-то пьяный загул и демарш, а попытка привлечь к себе внимание. Саша пытается этим показать, что либо ему дают мало игрового времени на площадке, либо неправильно использует тренерский штаб, подбирая нападающему не тех партнёров для реализации своего потенциала», — сказал Назаров и добавил, что тренерам «Амура» стоит «покопаться в себе».

Он подчеркнул, что хоккеист, безусловно, поступил неправильно и сам должен прекрасно это понимать.

Назаров рассказал, что хорошо знаком с Хохлачёвым и Виктором Балдаевым, который также участвовал в инциденте. У хоккеистов такого уровня не должно оставаться сил на подобные вещи, всю энергию и эмоции они должны выплёскивать на льду, а дома отдыхать, отметил он.

Как сообщало ИА Регнум, Хохлачёв атаковал чужой автомобиль ночью после матча КХЛ, в котором «Амур» на домашнем льду проиграл «Ак Барсу» со счётом 2:3. В клубе начали проверку инцидента со своим нападающим.