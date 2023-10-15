Доха, 15 октября, 2023, 16:11 — ИА Регнум. Если Израиль не прекратит наносить удары по жителям сектора Газа, масштабы палестино-израильского конфликта могут расшириться, заявил 16 октября глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан. Текст заявления опубликован в Telegram-канале ведомства.

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«Если нападения сионистского режима на беззащитных граждан и жителей Газа продолжатся, никто не сможет гарантировать контроль над ситуацией и отсутствие расширения масштабов конфликта», — сказал он на встрече с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани в Дохе.

Глава МИД Ирана также призвал к коллективной мобилизации исламских стран «для прекращения военных преступлений сионистского режима против жителей Газы.

Как передавало ИА Регнум, ранее американский портал Axios со ссылкой на осведомлённые источники сообщил, что министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан передал властям Израиля через представителей ООН сообщение о том, что если Израиль перейдёт иранские «красные линии» и начнёт наземную операцию в секторе Газа, Иран вынужден будет вмешаться в конфликт.

Спецкоординатор ООН попросил иранского министра помочь в урегулировании конфликта, а Амир Абдоллахиан заявил о желании Тегерана помочь с освобождением заложников, захваченных палестинским радикальным движением ХАМАС в Израиле.