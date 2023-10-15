Москва, 15 октября, 2023, 15:50 — ИА Регнум. Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков поздравил дорожников российской столицы с профессиональным праздником и поблагодарил «за искреннюю заботу о Москве и ее жителях». Сегодня, 15 октября, в России отмечается День работников дорожного хозяйства.

Ds.mos.ru Новая дорога в Москве

«Круглосуточно — зимой и летом — работники дорожного хозяйства заботятся о чистоте города и безопасности транспортных артерий, — говорится в поздравлении Бирюкова. — Ежегодно проводят капитальный и текущий ремонт инженерных сооружений столицы, принимают участие в реализации проектов развития комфортной городской среды».

Заместитель мэра Москвы напомнил, что в столице создан многотысячный парк современной спецтехники, на десяти городских заводах производятся асфальтобетонные смеси, за изменением погодных условий круглосуточно следит собственное управление метеоразработок городских служб.

Работников дорожного хозяйства поздравил и мэр Москвы Сергей Собянин. Он напомнил, что дорожная отрасль столицы объединяет профессионалов больше 240 специальностей — от работников ручного труда и водителей спецтехники, инженеров и проектировщиков до синоптиков и дорожных спасателей. «В этом году, — отметил Собянин, — в Москве обновлено свыше 23 млн кв. метров асфальтовых покрытий. Завершён капремонт крупнейшей многоуровневой транспортной развязки — Новокутузовского тоннельного комплекса. Сейчас приводят в порядок пешеходный мост имени 1905 года — объект культурного наследия федерального значения».