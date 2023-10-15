Пекин, 15 октября, 2023, 15:53 — ИА Регнум. Китай поддерживает усиление единства и координации исламских стран в вопросе Палестины, заявил 15 октября министр иностранных дел КНР Ван И, слова которого приводятся на сайте китайского МИД.

Tunahan Turhan/Global Look Press

«Китай поддерживает усиление единства и координации исламских стран в вопросе Палестины, а также в высказывании ими единого мнения», — сказал Ван И в ходе телефонного разговора со своим иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахианом.

Он отметил, что международное сообщество должно начать действовать и противостоять тому, чтобы мирному населению любой из сторон был нанесен вред.

Ван И призвал ООН, и особенно Совет Безопасности, взять на себя ответственность и сыграть должную роль. Он подчеркнул, что основная причина развития палестино-израильского конфликта до нынешнего уровня заключается в том, что право палестинского народа на государственность долгое врем откладывалось.

«Этой исторической несправедливости нужно положить конец как можно скорее», — добавил он.

Президент России Владимир Путин также ранее заявлял, что для урегулирования ситуации в Израиле необходимо выполнить решение ООН о создании суверенного палестинского государства. Важно не допустить расширения конфликта, Россия готова внести вклад в урегулирование ситуации и призывает остальных также искать компромисс, отметил президент. Однобокая позиция США завела палестино-израильское урегулирование в тупик, считает глава российского государства.

Как передавало ИА Регнум, военный конфликт в Израиле обострился 7 октября. ХАМАС провёл ракетную атаку на территорию Израиля, были захвачены несколько населённых пунктов. Израиль нанёс ответные удары по сектору Газа, восстановив контроль над городами. Стороны продолжают обмен ударами.

Конфликт в Израиле был развязан как предлог для возвращения США на Ближний Восток, отметил ранее в беседе с корреспондентом ИА Регнум сотрудник Института исследований национальной безопасности Тель-Авивского университета, израильский политолог Саймон Ципис. США были изгнаны с Ближнего Востока после того, как Россия ввела свой контингент в Сирию и не дала «свалить» её президента Башара Асада, напомнил эксперт.