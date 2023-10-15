В Ростове-на-Дону открыли футбольный стадион «Новое поколение»
Ростов-на-Дону, 15 октября, 2023, 15:43 — ИА Регнум. 15 октября в городе Ростове-на-Дону состоялось торжественное открытие футбольного стадиона «Новое поколение» на улице Зеленой.
По словам главы администрации города Алексея Логвиненко, своё название стадион получил не случайно. Тренироваться на стадионе будут будущие звезды российского футбола — воспитанники спортивной школы №13, отметил Алексей Логвиненко.
В честь открытия на стадионе прошли соревнования по футболу среди детско-юношеских команд 2015–2016 г. р. В турнире приняли участие 16 команд.
«Мы создали все необходимые условия для того, чтобы юные футболисты смогли реализовать свой потенциал», — подчеркнул глава города. «Комфортное поле с искусственным травяным покрытием, удобные трибуны и модульные здания. А тренировки и соревнования можно проводить в круглогодичном режиме», — рассказал Логвиненко.
После открытия глава города обошел прилегающую к стадиону территорию и поручил разработать проект ее благоустройства. Вопрос финансирования вынесут на очередное заседание городской думы. В частности, речь идет об обустройстве пешеходных дорог, освещении, подъездной дороги с парковкой.
В районе Можайских прудов также планируют привести в порядок территорию. Обустроить там пешеходные и велосипедные дорожки, беседки для отдыха.
«Уверен, что популярностью среди ростовчан будет пользоваться не только стадион, но и пространство рядом. Каждый выберет себе занятие по душе — тренировка или неспешная прогулка за пределами поля», — отметил Алексей Логвиненко.