Ростов-на-Дону, 15 октября, 2023, 15:43 — ИА Регнум. 15 октября в городе Ростове-на-Дону состоялось торжественное открытие футбольного стадиона «Новое поколение» на улице Зеленой.

Пресс-служба администрации города Ростова-на-Дону В Ростове-на-Дону открыли футбольный стадион «Новое поколение»

По словам главы администрации города Алексея Логвиненко, своё название стадион получил не случайно. Тренироваться на стадионе будут будущие звезды российского футбола — воспитанники спортивной школы №13, отметил Алексей Логвиненко.

В честь открытия на стадионе прошли соревнования по футболу среди детско-юношеских команд 2015–2016 г. р. В турнире приняли участие 16 команд.

«Мы создали все необходимые условия для того, чтобы юные футболисты смогли реализовать свой потенциал», — подчеркнул глава города. «Комфортное поле с искусственным травяным покрытием, удобные трибуны и модульные здания. А тренировки и соревнования можно проводить в круглогодичном режиме», — рассказал Логвиненко.

После открытия глава города обошел прилегающую к стадиону территорию и поручил разработать проект ее благоустройства. Вопрос финансирования вынесут на очередное заседание городской думы. В частности, речь идет об обустройстве пешеходных дорог, освещении, подъездной дороги с парковкой.

В районе Можайских прудов также планируют привести в порядок территорию. Обустроить там пешеходные и велосипедные дорожки, беседки для отдыха.

«Уверен, что популярностью среди ростовчан будет пользоваться не только стадион, но и пространство рядом. Каждый выберет себе занятие по душе — тренировка или неспешная прогулка за пределами поля», — отметил Алексей Логвиненко.