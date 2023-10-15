Москва, 15 октября, 2023, 15:40 — ИА Регнум. Движение по одной полосе на 31-м километре МКАД в Москве будет закрыто с 16 октября по 3 марта, сообщили 15 октября в столичной Госавтоинспекции.

Иван Шилов ИА Регнум

«В период с 16 октября 2023 года по 3 марта 2024 года будет закрыто движение транспорта по одной полосе на 31-м км внешней стороны МКАД (от остановки «Южная ТЭЦ» до дома 17 по Советской улице (пос. Дубровский)», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что ограничения связаны со строительными работами.

Как сообщало ИА Регнум, ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что после ввода участка Московского скоростного диаметра (МСД) транспортная нагрузка на северо-восточные участки МКАД уменьшилась на 13%.

По словам градоначальника, МСД позволил усовершенствовать транспортное обслуживание 26 столичных районов, где проживают более 2,5 млн человек. Каждый день по нему проезжает около 260 тыс. автомобилей.