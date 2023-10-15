Москва, 15 октября, 2023, 15:39 — ИА Регнум. Мужчина напал на охранника кафе на улице Арбат в Москве и распылил ему в лицо газовый баллончик, сотрудники правоохранительных органов задержали нападавшего, передаёт 15 октября ТАСС.

DPA/TASS

В московской прокуратуре сообщили, что злоумышленник высказывал угрозы и в отношении других граждан.

«По предварительной информации, мужчина 1982 г. р. с ножом в руке достал перцовый баллончик и распылил его содержимое в лицо другому мужчине. Кроме того, фигурант высказывал угрозы в адрес других граждан», — сказано в сообщении надзорного ведомства.

По данному факту проводится доследственная проверка, рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 213 УК РФ (хулиганство), добавили в прокуратуре.

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Как сообщало ИА Регнум ранее, в сентябре 2023 года Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о хулиганстве по факту распыления перцового баллончика 14-летним учеником одной из школ Клина. Следователи осмотрели место ЧП, провели несколько экспертиз, в том числе судебно-медицинскую, и возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного уголовной статьёй о хулиганстве.

В августе 2023 года не оплативший проезд мужчина напал на пассажира столичного метрополитена из-за замечания и распылил в его сторону газ из баллончика. В московской прокуратуре сообщили, что злоумышленнику грозит возбуждение уголовного дела по статье «Побои».