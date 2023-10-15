Москва, 15 октября, 2023, 15:38 — ИА Регнум. Министерство обороны РФ показало кадры ударов артиллерией по ВСУ в районе Вербового Запорожской области. Видео опубликовано 15 октября в Telegram-канале ведомства.

Кадр из видео

«Артиллеристы-десантники метко бьют 82-мм боеприпасами по позициям ВСУ в районе Вербового», — говорится в сообщении.

Отмечается, что бойцы ВДВ ведут огонь на подавление опорных пунктов, огневых позиций и укрытой живой силы ВСУ на дальности до семи километров.

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Как сообщало ИА Регнум, Минобороны опубликовало видео уничтожения артиллеристами укреплений ВСУ. На кадрах показано, как артиллерия Южной группировки войск уничтожает опорные пункты и укрепления противника в районе населённого пункта Спорное. Корректировку огня ведут операторы БПЛА.

Также военное ведомство показало кадры уничтожения позиций ВСУ беспилотниками. Операторы БПЛА Южной группировки войск наносят удары по укрытиям и окопам ВСУ, заставляя противника оставить занимаемые позиции.

Ранее Минобороны разместило видео уничтожения полевого склада с боеприпасами 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ на артёмовском направлении.