Минобороны РФ показало кадры ударов артиллерией по ВСУ в районе Вербового
Москва, 15 октября, 2023, 15:38 — ИА Регнум. Министерство обороны РФ показало кадры ударов артиллерией по ВСУ в районе Вербового Запорожской области. Видео опубликовано 15 октября в Telegram-канале ведомства.
«Артиллеристы-десантники метко бьют 82-мм боеприпасами по позициям ВСУ в районе Вербового», — говорится в сообщении.
Отмечается, что бойцы ВДВ ведут огонь на подавление опорных пунктов, огневых позиций и укрытой живой силы ВСУ на дальности до семи километров.
Как сообщало ИА Регнум, Минобороны опубликовало видео уничтожения артиллеристами укреплений ВСУ. На кадрах показано, как артиллерия Южной группировки войск уничтожает опорные пункты и укрепления противника в районе населённого пункта Спорное. Корректировку огня ведут операторы БПЛА.
Также военное ведомство показало кадры уничтожения позиций ВСУ беспилотниками. Операторы БПЛА Южной группировки войск наносят удары по укрытиям и окопам ВСУ, заставляя противника оставить занимаемые позиции.
Ранее Минобороны разместило видео уничтожения полевого склада с боеприпасами 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ на артёмовском направлении.