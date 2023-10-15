Сдерот, Израиль, 15 октября, 2023, 15:30 — ИА Регнум. Около двух третей из 30 тыс. жителей города Сдерот, расположенного в 1 км от границы с сектором Газа, уже эвакуировались, заявил 15 октября заместитель мэра израильского города Элад Калими изданию Times of Israel.

Rizek Abdeljawad/Global Look Press

По его словам, большинство оставшихся граждан покинут город 15 октября, около 10% останутся в Сдероте либо по собственному выбору, либо из-за трудностей.

Он уточнил, что город пострадал от 75 прямых попаданий ракет с момента начала эскалации палестино-израильского конфликта.

Как передавало ИА Регнум, 12 октября мэр Сдерота Алон Давиди попросил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху эвакуировать всё население города. Ранее в Сдероте в результате обстрела со стороны ХАМАС по меньшей мере четыре человека были госпитализированы, двое — в тяжёлом состоянии.

13 октября группировка «Бригады Изз эд-Дина аль-Кассама» (боевое крыло ХАМАС) нанесла новые удары по городу Сдероту на юге Израиля. Как говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале группировки, бригады «Аль-Кассама» нанесли удар по городу 50 ракетами.

Как передавало ИА Регнум, военный конфликт в Израиле обострился 7 октября. ХАМАС провёл ракетную атаку на территорию Израиля, были захвачены несколько населённых пунктов. Израиль нанёс ответные удары по сектору Газа, восстановив контроль над городами. Стороны продолжают обмен ударами.