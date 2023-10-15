Омск, 15 октября, 2023, 15:25 — ИА Регнум. Омский «Авангард» одержал победу над ярославским «Локомотивом» в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Омске и завершилась со счётом 4:1.

Сергей Гунеев/РИА Новости Игрок «Авангарда» Рид Буше

На восьмой минуте матча счёт открыл нападающий «Локомотива» Артур Каюмов.

Во втором периоде хоккеисты «Авангарда» забросили три шайбы. Отличились форварды Денис Венгрыжановский на 25-й минуте, Рид Буше на 36-й и защитник Либор Шулак на 38-й.

Окончательный счёт установил нападающий омского клуба Владимир Ткачёв на 41-й минуте.

На сегодняшний день «Авангард» занимает пятое место в Восточной конференции, на счету команды 22 очка после 18 матчей. «Локомотив» идёт на первом месте в Западной конференции с 29 очками после 19 игр.

Как сообщало ИА Регнум, 14 октября московский ЦСКА одержал победу над «Сочи» в матче КХЛ. Встреча прошла в Москве и завершилась со счётом 2:1. После этого матча ЦСКА обошёл санкт-петербургский СКА в турнирной таблице Западной конференции.