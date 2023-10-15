Москва, 15 октября, 2023, 15:21 — ИА Регнум. Российская альпинистка Надежда Оленёва, сорвавшаяся со склона при восхождении на восьмитысячник Дхаулагири в Непале, погибла. Об этом главный тренер сборной России по альпинизму Павел Шабалин сообщил 15 октября РЕН ТВ.

Соцсети Надежда Оленёва

Он подтвердил, что тело альпинистки обнаружили утром с вертолёта и «констатировали смерть, она погибла». Прорабатываются варианты спуска тела со склона.

«Обсуждается вариант спуска спортсмена на верёвке. Дальше — подцепить тело и на вертолёте уже открытым способом спустить вниз в базовый лагерь», — рассказал Шабалин.

Как сообщало ИА Регнум, трое российских альпинистов: Надежда Оленёва, Роман Абилдаев и Расим Кашапов поднимались на седьмой по высоте восьмитысячник мира Дхаулагири (8167 м) в рамках экспедиции, организованной Министерством спорта и Федерацией альпинизма России.

Утром 14 октября группа вышла с отметки 6050 м и через четыре часа достигла высоты 6700 м, где должна была разбить лагерь. Через несколько минут Абилдаев и Кашапов сообщили, что Оленёва сорвалась со склона. Поиски 38-летней пермской альпинистки были затруднены из-за непогоды.

15 октября участники похода сообщили, что увидели тело Оленёвой во время облёта на вертолёте. Пресс-секретарь российского посольства в Непале Александр Ивашёв заявил, что подтвердить личность погибшего спортсмена пока нельзя — в условиях сильного тумана высадка с вертолёта невозможна.