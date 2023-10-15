Шанхай, Китай, 15 октября, 2023, 15:07 — ИА Регнум. Российский теннисист, седьмая ракетка мира Андрей Рублёв проиграл представителю Польши Хуберту Хуркачу в финале турнира серии «Мастерс» в Шанхае. Встреча продолжалась 2 часа и 9 минут и завершилась со счётом 3:6, 6:3, 6:7 (8:10).

Александар Джорович/РИА Новости Андрей Рублев

Рублёв 13 раз подал навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из двух. На счету его соперника 21 эйс, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк из четырёх.

Для Хуркача этот титул стал вторым в карьере, первый он завоевал в 2021 году в Майами. Польский теннисист является 17-й ракеткой мира.

Как сообщало ИА Регнум, 14 октября Рублёв вышел в финал турнира в Шанхае. В полуфинальном матче он одержал победу над представителем Болгарии Григором Димитровым. Встреча продолжалась 1 час и 52 минуты и завершилась со счётом 7:6 (9:7), 6:3.