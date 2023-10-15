Ватикан, 15 октября, 2023, 14:57 — ИА Регнум. Папа Римский Франциск призвал освободить заложников и обеспечить гуманитарный коридор из сектора Газа. Об этом он заявил 15 октября после воскресной проповеди на площади Святого Петра.

Giuseppe Lami/Global Look Press Папа Римский Франциск

«Я продолжаю с огромной болью следить за событиями в Израиле и Палестине. Я вновь призываю к освобождении заложников и решительно прошу, чтобы дети, больные, старики, женщины и все гражданские лица не были жертвами конфликта», — сказал понтифик.

Он добавил, что должно уважаться гуманитарное право, особенно в Газе, где необходимо срочно обеспечить гуманитарные коридоры и оказать помощь всему населению.

Папа Римский предложил верующим посвятить вторник молитвам за Святую землю.

Как сообщало ИА Регнум, военный конфликт в Израиле обострился 7 октября. ХАМАС провёл ракетную атаку на территорию Израиля, были захвачены несколько населённых пунктов. Израиль нанёс ответные удары по сектору Газа, восстановив контроль над городами. Стороны продолжают обмен ударами.

Утром 14 октября в ЦАХАЛ сообщили, что жители Газы смогут в течение дня безопасно пройти в южную часть города по двум дорогам, и призвали население не оставаться на севере автономии ради безопасности.

В этот же день газета The Washington Post сообщила, что израильский самолёт нанёс удар по колонне мирных жителей сектора Газа, которые эвакуировались на юг анклава, в результате погибли около 70 человек. Утром 15 октября Израиль объявил об открытии гуманитарного коридора в Газе на три часа.