Москва, 15 октября, 2023, 15:11 — ИА Регнум. Учреждённый в России День отца является одной из скреп, необходимых обществу сегодня, заявил ИА Регнум один из инициаторов учреждения Дня отца, первый заместитель комитета Госдумы по культуре Денис Майданов.

Алексей Никольский/РИА Новости Первый заместитель комитета Госдумы по культуре Денис Майданов

Новый праздник День отца установлен в 2021 году указом президента и отмечается 15 октября, в третье воскресенье месяца.

«Изначально мы хотели акцентировать внимание на значении и понятии «отец», раскрыть его суть и предназначение. Это нужно непременно в обществе популяризировать и нужно, чтобы это происходило на государственном уровне. Это одна из больших скреп, которые сегодня нужны, и общий государственный вектор — возрождение нашей культуры, наших традиций, сейчас эти праздники очень хорошо поддерживаются. Я получаю много звонков и сообщений со словами «спасибо за праздник!». Его действительно отмечают — кто-то на спортивных мероприятиях, кто-то на рыбалке, кто-то дома. Бывает, отцы двух-трех поколений собираются», — рассказал Майданов.

Отец традиционно воспринимается как защитник, берущий на себя ответственность не только за обеспечение семьи, но и за будущее детей. Особенно ярко эта черта проявилась с началом специальной военной операции, когда желание защитить семью и Отечество становится одним из главных мотивов для сотен тысяч добровольцев.

«В преддверии Дня отца на Поклонной горе мы вместе с заместителем председателя Государственной думы Анной Кузнецовой и руководителем Всероссийского движения «Отцы России» Андреем Коченовым вручили медали «Отец солдата» мужчинам, воспитавшим героев. Эти отцы воспитали настоящих патриотов, настоящих солдат, настоящих мужчин, которые, когда Родина сказала — поднялись и пошли. Таких примеров сейчас все больше и больше. Сейчас понятия «отец» и «отец солдата» приобретают особый смысл», — сказал Денис Майданов.

В последнее время государство усиливает меры по поддержке семей и отцов. Действует национальный проект «Демография», программа «Семейная ипотека», заключаются социальные контракты, подразумевающие помощь со стартовым капиталом для собственного дела. Со следующего года вступает в действие новый закон, согласно которому отцы-одиночки с двумя и более детьми смогут использовать материнский капитал для накопительной части пенсии.