Денис Майданов рассказал о замысле инициаторов Дня отца
Депутат ГД Майданов: появление Дня отца отражает вектор на возрождение традиций
Москва, 15 октября, 2023, 15:11 — ИА Регнум. Учреждённый в России День отца является одной из скреп, необходимых обществу сегодня, заявил ИА Регнум один из инициаторов учреждения Дня отца, первый заместитель комитета Госдумы по культуре Денис Майданов.
Новый праздник День отца установлен в 2021 году указом президента и отмечается 15 октября, в третье воскресенье месяца.
«Изначально мы хотели акцентировать внимание на значении и понятии «отец», раскрыть его суть и предназначение. Это нужно непременно в обществе популяризировать и нужно, чтобы это происходило на государственном уровне. Это одна из больших скреп, которые сегодня нужны, и общий государственный вектор — возрождение нашей культуры, наших традиций, сейчас эти праздники очень хорошо поддерживаются. Я получаю много звонков и сообщений со словами «спасибо за праздник!». Его действительно отмечают — кто-то на спортивных мероприятиях, кто-то на рыбалке, кто-то дома. Бывает, отцы двух-трех поколений собираются», — рассказал Майданов.
Отец традиционно воспринимается как защитник, берущий на себя ответственность не только за обеспечение семьи, но и за будущее детей. Особенно ярко эта черта проявилась с началом специальной военной операции, когда желание защитить семью и Отечество становится одним из главных мотивов для сотен тысяч добровольцев.
«В преддверии Дня отца на Поклонной горе мы вместе с заместителем председателя Государственной думы Анной Кузнецовой и руководителем Всероссийского движения «Отцы России» Андреем Коченовым вручили медали «Отец солдата» мужчинам, воспитавшим героев. Эти отцы воспитали настоящих патриотов, настоящих солдат, настоящих мужчин, которые, когда Родина сказала — поднялись и пошли. Таких примеров сейчас все больше и больше. Сейчас понятия «отец» и «отец солдата» приобретают особый смысл», — сказал Денис Майданов.
В последнее время государство усиливает меры по поддержке семей и отцов. Действует национальный проект «Демография», программа «Семейная ипотека», заключаются социальные контракты, подразумевающие помощь со стартовым капиталом для собственного дела. Со следующего года вступает в действие новый закон, согласно которому отцы-одиночки с двумя и более детьми смогут использовать материнский капитал для накопительной части пенсии.