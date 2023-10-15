SHAMAN поранил ногу во время концерта в Кремле
Пятый канал: SHAMAN поранил ногу во время танца на стёклах на концерте в Кремле
Москва, 15 октября, 2023, 14:37 — ИА Регнум. Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) получил травму на своём концерте в Государственном Кремлевском Дворце. Об этом сообщает «Пятый канал».
Во время исполнения песни Максима Фадеева «Танцы на стеклах» танцоры провели певца по дорожке из битого стекла с повязкой на глазах.
Отмечается, что этому трюку певец учился перед выступлением, но без последствий не обошлось — артист поранил ногу. Тем не менее травма не заставила исполнителя остановить шоу.
«Ярослав уже дотанцевался и поранил ногу — прыгал на стёклах», — приводит телеканал слова матери певца Людмилы Дроновой.
Уточняется, что оказалась травмирована левая нога.
«Он даже когда вышел петь уже «Я русский», он хромал», — отметила женщина, добавив, что рана оказалась не слишком серьёзной, певец уже получил необходимую медицинскую помощь.
Как передавало ИА Регнум, SHAMANнамерен записать кавер-версию песни «Седая ночь» группы «Ласковый май». В кавер-версии будут сохранены как тональность, так и темп композиции, чтобы не нарушался привычный слушателям облик песни, отметил Дронов.
SHAMAN 20 июля представил новый клип на песню «Мой бой». Съёмки проходили в зоне проведения специальной военной операции России. На кадрах клипа — участники СВО, врачи и медсёстры, живущие в Донбассе пожилые люди. Клип, снятый в рамках благотворительного тура артиста по городам в новых регионах России, в том числе в Мариуполе, Луганске, Геническе, менее чем за сутки набрал 1 млн просмотров.