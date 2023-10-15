Хартум, 15 октября, 2023, 14:26 — ИА Регнум. На военной базе Вади Сейдна в Хартуме между украинскими наёмниками и военнослужащими вооруженных сил Судана произошёл конфликт, который перерос в масштабную перестрелку с жертвами, передаёт 15 октября портал Al-Mashhad Al-Yemeni.

Иван Шилов ИА REGNUM

По этим данным, поводом для конфликта, а потом и перестрелки стали разногласия по поводу ситуации в Израиле. Украинские наёмники якобы вслух поддержали удары армии Израиля по сектору Газа, и это вызвало крайнее недовольство местных военнослужащих.

«Вооруженное столкновение вспыхнуло между военнослужащими вооруженных сил Судана и украинским личным составом после того, как они (украинские наёмники. — Прим. ред.) выразили полную поддержку массированным воздушным бомбардировкам Израиля в секторе Газа», — сказано в сообщении.

По этим данным, в результате перестрелки погибли восемь украинских наёмников и десять суданских военнослужащих.

В августе 2023 года сообщалось, что британская разведка MI6 намерена отправить в Судан подготовленный диверсионно-карательный отряд из украинских военных, который должен будет противостоять укреплению сотрудничества стран этого региона с Россией.

Военный конфликт в Израиле обострился 7 октября. Радикальное палестинское движение ХАМАС провело ракетную атаку по территории Израиля, были захвачены несколько населённых пунктов. Израиль нанёс ответные удары по сектору Газа, восстановив контроль над городами. Стороны продолжают обмен ударами, Израиль заблокировал поставки воды и электричества в Газу. Власти Израиля анонсировали наземную операцию в секторе. Кроме того, власти Сирии заявили, что израильская армия обстреляла аэропорты Алеппо и Дамаска, а власти Израиля сообщили об ударах по местам дислоцирования «Хезболлы» в Ливане.

Конфликт в Израиле был развязан как предлог для возвращения США на Ближний Восток, отметил ранее в беседе с корреспондентом ИА Регнум сотрудник Института исследований национальной безопасности Тель-Авивского университета, израильский политолог Саймон Ципис. США были изгнаны с Ближнего Востока после того, как Россия ввела свой контингент в Сирию и не дала «свалить» её президента Башара Асада, напомнил эксперт.