Вашингтон, 15 октября, 2023, 14:18 — ИА Регнум. Эскалация ситуации в Израиле приводит к росту угроз безопасности Соединённых Штатов, заявил директор Федерального бюро расследований (ФБР) Кристофер Рэй.

IMAGO/Rod Lamkey / CNP /MediaPun/Global Look Press Директор Федерального бюро расследований (ФБР) Кристофер Рэй

«В этой напряженной обстановке мы, без сомнения, наблюдаем рост числа сообщаемых угроз», — сказал Рэй на конференции международной ассоциации глав полиции в Сан-Диего, комментируя ситуацию в Израиле.

Он также призвал партнёров США сохранять бдительность и подчеркнул недопустимость преследования членов той или иной общины по религиозному признаку.

Как сообщало ИА Регнум, военный конфликт в Израиле обострился 7 октября. Радикальное палестинское движение ХАМАС провело ракетную атаку по территории Израиля, были захвачены несколько населённых пунктов. Израиль нанёс ответные удары по сектору Газа, восстановив контроль над городами.

Стороны продолжают обмен ударами, Израиль заблокировал поставки воды и электричества в Газу. Власти Израиля анонсировали наземную операцию в секторе. Кроме того, власти Сирии заявили, что израильская армия обстреляла аэропорты Алеппо и Дамаска, а власти Израиля сообщили об ударах по местам дислоцирования «Хезболлы» в Ливане.