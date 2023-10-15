Степанакерт, 15 октября, 2023, 14:09 — ИА Регнум. Президент Азербайджана Ильхам Алиев поднял государственный флаг республики в Ханкенди (Степанакерт). Об этом сообщает Азербайджанское государственное информационное агентство.

Пресс-служба президента Азербайджана Ильхам Алиев с государственным флагом

По информации агентства, президент Азербайджана Ильхам Алиев поднял государственный флаг республики в городе Ханкенди и выступил с речью.

Как передавало ИА Регнум, в Праге осенью 2022 года прошла встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева под эгидой главы Евросовета Шарля Мишеля. Армянская сторона признала азербайджанскую территорию в границах Азербайджанской ССР, в которую входил Карабах.

Президент России Владимир Путин напомнил, что независимость Карабаха не признала даже Армения, что он считает странным.

Российский лидер ранее заявил, что Карабах окончательно стал частью Азербайджана не сейчас, а после признания данного статуса Арменией в 2022 году.

Он подчеркнул, что во все предыдущие годы всё крутилось вокруг вопроса о статусе Карабаха, Баку и Ереван многократно были близки к соглашению по этой территории, обсуждалась в том числе идея референдума.

Азербайджан начал боевые действия в Нагорном Карабахе 19 сентября. На следующий день стороны договорились сложить оружие. Переговоры проходили при посредничестве российских миротворцев.

В Армению из Нагорного Карабаха прибыли более 100 тысяч вынужденных переселенцев.