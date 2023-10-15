Москва, 15 октября, 2023, 13:55 — ИА Регнум. Вооружённые силы России в минувшие сутки пресекли деятельность двух разведывательно-диверсионных групп ВСУ на острове Алёшкинский в Херсонской области, сообщили в Министерстве обороны РФ 15 октября.

РИА Новости

«На Херсонском направлении пресечена деятельность двух диверсионно-разведывательных групп в районе острова Алёшкинский», — сказал на брифинге Минобороны официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме того, на данном направлении в результате огневого поражения в течение суток было уничтожено до 20 военнослужащих противника и два автомобиля, добавил Конашенков.

14 октября в Минобороны сообщали о пресечении деятельности одной диверсионно-разведывательной группы ВСУ на острове Алёшкинский. Потери противника на данном направлении составили более 40 военнослужащих и 12 единиц техники. Кроме того, было нанесено огневое поражение живой силе и технике бригады территориальной обороны ВСУ в районе Берислава.

13 октября в ведомстве сообщили, что в течение недели на южнодонецком направлении была пресечена деятельность трёх диверсионно-разведывательных групп противника. На донецком направлении за тот же период были уничтожены две группы диверсантов ВСУ.

15 октября Конашенков также сообщил об отражении ряда атак ВСУ на донецком и краснолиманском направлениях. Удары по живой силе и технике противника наносились на запорожском и южнодонецком направлениях.

Кроме того, ВС РФ уничтожили командный пункт бригады ВСУ в Харьковской области, уничтожили 67 беспилотников противника и узел связи радиотехнического подразделения ВСУ на аэродроме в Днепропетровской области, а также пресекли деятельность диверсионной группы противника в Харьковской области.