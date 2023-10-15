Москва, 15 октября, 2023, 13:38 — ИА Регнум. Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) намерен записать кавер-версию песни «Седая ночь» группы «Ласковый май», об этом он рассказал журналистам 15 октября.

Григорий Сысоев/РИА Новости

«Песня «Седая ночь» — это, конечно, большая ответственность. Главное, не испортить эту песню, потому что все привыкли к такому варианту, образцовому», — цитирует певца msk1.ru.

В кавер-версии будут сохранены как тональность, так и темп композиции, чтобы не нарушался привычный слушателям облик песни, добавил Дронов.

Как сообщало ИА Регнум ранее, по результатам опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), лучшими эстрадными исполнителями России в 2023 году стали SHAMAN и Полина Гагарина. Также респонденты выделили творчество Олега Газманова, Николая Баскова, Ларисы Долиной и Anna Asti (Анны Дзюбы).

SHAMAN 20 июля представил новый клип на песню «Мой бой». Съёмки проходили в зоне проведения специальной военной операции России. На кадрах клипа — участники СВО, врачи и медсёстры, живущие в Донбассе пожилые люди. Клип, снятый в рамках благотворительного тура артиста по городам в новых регионах России, в том числе в Мариуполе, Луганске, Геническе, менее чем за сутки набрал 1 млн просмотров.