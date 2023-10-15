Москва, 15 октября, 2023, 13:37 — ИА Регнум. Экипаж российского истребителя Су-27 сопроводил американский беспилотник RQ-4B Global Hawk у границы с Росиией и вынудил его развернуться. Об этом 15 октября сообщили в Министерстве обороны РФ.

Airwolfhound

Отмечается, что российские средства контроля воздушного пространства обнаружили над акваторией Чёрного моря цель, приближающуюся к российской границе. Для опознавания в воздух был поднят истребитель Су-27.

«Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как разведывательный БПЛА RQ-4B Global Hawk ВВС США», — говорится в сообщении.

При приближении Су-27 иностранный разведывательный беспилотник выполнил разворот от российской границы. Истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования, нарушения границы не было допущено.

В Минобороны подчеркнули, что полёт истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Как сообщало ИА Регнум, 6 октября российский истребитель МиГ-31 не допустил нарушения американскими ВМС государственной границы России над акваторией Норвежского моря. Экипаж установил, что к границе приближается Р-8А Poseidon ВМС США. При приближении российского истребителя иностранный военный самолёт выполнил разворот от российской границы.

Аналогичная ситуация произошла 18 сентября над Баренцевым морем. Минобороны сообщило о попытке Poseidon ВМС США приблизиться к границе России над акваторией Баренцева моря. Экипаж истребителя МиГ-31 Северного флота поднялся в воздух. При его приближении американский самолёт улетел.