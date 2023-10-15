Эр-Рияд, 15 октября, 2023, 13:46 — ИА Регнум. Премьер-министр и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Эр-Рияде призвал снять блокаду с сектора Газа и заявил, что королевство стремится остановить эскалацию палестино-израильского конфликта. Об этом 15 октября сообщило Saudi Press Agency.

Алексей Никольский/РИА Новости Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман аль Сауд

Отмечается, что в ходе встречи принц подтвердил необходимость поиска путей прекращения военных операций, которые унесли жизни невинных людей, он подчеркнул стремление королевства остановить эскалацию, призвал уважать международное гуманитарное право.

Уточняется, что Мухаммед бен Сальман Аль Сауд призвал снять осаду с Газы.

«Королевство отвергает нападения на мирных жителей, разрушение инфраструктуры и жизненно важных служб, которые влияют на повседневную жизнь», — приводит издание слова принца.

Как передавало ИА Регнум, ранее сообщалось о том, что оставшиеся из-за блокады Израиля без электричества медучреждения сектора Газа смогут поддерживать свою работу только в течение двух суток, исходя из имеющихся запасов топлива. Прекращение работы генераторов немедленно поставит жизни тысяч пациентов под угрозу. В Газе отсутствует электричество уже четыре дня, это ставит жизненно важные сферы, такие как водоснабжение и здравоохранение, «на грань краха».

Глава МИД КНР Ван И в телефонном разговоре с министром иностранных дел Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом заявил, что историческая несправедливость, которая сохраняется в отношении Палестины уже более полувека, не может дальше продолжаться.

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что принуждение Израиля эвакуировать более 2 тыс. пациентов из 22 больниц на севере Газы приведет к катастрофическим последствиям — они равносильны смертному приговору для больных и раненых. Больницы региона уже на пределе. Не хватает сил, средств, медикаментов.